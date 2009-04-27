Boşandığı eşinin tecavüzüne uğradı

Yılbaşı akşamı boşandığı eşi Ayhan Savaşçı’nın tecavüzüne uğrayan bir kadın şikayetini geri aldı.



Boşandığı eşi 38 yaşındaki Ayhan Savaşçı'nın geçen yılbaşı akşamı alkollü bir şekilde evine gelerek kendisine tecavüz ettiğini ileri sürüp şikayetçi olan 31 yaşındaki S.E. bugünkü duruşmada şikayetinden vazgeçti.



Yılbaşı akşamı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 3 çocuk annesi S.E.'nin evine gelen eski eşi Ayhan Savaşçı, çocuklarını gezdirmek istediğini söyledi. Çocuklarını gezdirdikten sonra geri getiren ve genç kadının izin vermemesine rağmen zorla eve giren Savaşçı, S.E.'yi sürükleyerek yatak odasına götürdü. Çocuklarını da başka bir odaya gönderen Ayhan Savaşçı, boşandığı eşiyle zorla cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra evden ayrıldı. S.E.'nin polise giderek şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Ayhan Savaşçı hakkında, 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada sanık Ayhan Savaşçı, eski eşiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini öne sürerek, şunları söyledi:



``12 yıl önce evlendik. 2003 yılında boşandık. Ancak çocuklarımız küçük olduğu için 5 yıl birlikte yaşamaya devam ettik. Geçen yıl Mayıs ayında tamamen ayrıldık. Zaman zaman kendisinin evine gider, çocuklarımı görürdüm. Olay günüde çocuklarımı gezmeye götürdüm. Eve dönünce bir süre sohbet ettik ve daha sonra da onun rızasıyla cinsel ilişkiye girdik. Ben eşimi seviyorum. Ve ailemi kazanmaya çalışıyorum.''



Duruşmaya katılan S.E. ise, boşandığı eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, ``Benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ancak çocuklarımın hatırı olduğu için kendisinden şikayetçi değilim. Tek isteğim beni daha fazla rahatsız etmemesi'' dedi.



Mahkeme, S.E.'yi beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk ederken, 4 aydır tutuklu bulunan Ayhan Savaşçı'yı cezaevinde kaldığı süre ve kaçma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye etti.



Daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi, S.E.'nin ruh sağlığının bozulduğuna dair rapor vermişti.

