Boşandığı eşinin öldürdüğü Zühal, toprağa verildi

Akif ÖZDEMİR- Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da Sevgililer Günü nedeniyle barışma teklifine olumsuz yanıt verdiği eski eşi Mahmut Demirci (51) tarafından öldürülen Zühal Kırlangıç\'ın (47) daha önce de aldığı tehditler nedeniyle şikayetçi olduğu iddia edildi. Kadının yakınları, \"Ayrıldıktan sonra Zühal\'i saplantı haline getirmişti\" dedi. Zühal Kırlangıç, gözyaşları arasında toprağa verildi. Eski eşini vurduktan sonra aynı silahı göğsüne ateşleyen Demirci\'nin hayati tehlikesi ise sürüyor.

Merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı\'nda dün saat 19.00 sıralarında Mahmut Demirci, bir süre önce boşandığı eşi Zühal Kırlangıç ile barışmak istedi. Zühal Kırlangıç ise Demirci\'nin bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Sevgililer Günü\'nü birlikte kutlamak isteyen Demirci, reddedilmesine öfkelenince pompalı av tüfeğiyle eski eşini göğsünden vurdu, ardından da aynı silahı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti. Ağır yaralanan Kırlangıç ve Demirci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Kırlangıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Demirci\'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

ZÜHAL\'İ SAPLANTI HALİNE GETİRMİŞ

Otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılan Zühal Kırlangıç\'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kırlangıç\'ın yakınları, \"Ayrıldıktan sonra Zühal\'i saplantı haline getirmişti. Tehditleri nedeniyle eski eşi hakkında şikayetçi olduğunu duymuştuk ancak yazılı bir talebi olup olmadığını bilmiyoruz. Koruma kararı olup olmadığını biliyoruz\" diye konuştu. Zühal Kırlangıç\'ın cenazesi götürüldüğü Buruk Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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