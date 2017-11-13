Boşandığı eşinin öldürdüğü kadın ile babası toprağa verildi

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, boşandığı eşi tarafından öldürülen Meryem Rençber ile babası İlhami Rençber toprağa verildi.

Geçen Cumartesi günü Akyazı Kumköprü Mahallesi\'nde Razaman Öz boşandığı eşi Meryem Rençber\'in yaşadığı baba evine geldi. Ramazan Öz evin önünde tüfekle ateş ederek Meryem Rençber ile babası İlhami Rençber\'i vurarak öldürdü. Ramazan Öz tutuklanırken, baba ve kızının cenazeleri yapılan otopsİ ardından aileleri tarafından teslim alındı. Baba ve kızının cenazeleri Kumköprü Camii\'ne getirildi. Rençber ailesi burada taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, ailenin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede Meryem Rençber\'in 5 yaşındaki kızının tabuta dokunması yürekleri dağladı. Cenaze namazının ardından baba ve kızının cenazeleri Kumköprü aile mezarlığında toprağa verildi.



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