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Boşandığı eşinin oğlunu Suriye'ye kaçırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi İlçesi'nde 6 ay önce eşi Büşra Yiğit'ten boşanan Özgür Ç

15 Eylül 2017 15:47

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi İlçesi\'nde 6 ay önce eşi Büşra Yiğit\'ten boşanan Özgür Ç., gezdirmek için aldığı 4 yaşındaki oğlunu geri getirmedi. Büşra Yiğit, eski eşinin DEAŞ ve El Nusra\'ya sempati duyduğunu öne sürerek velayeti kendisinde olan çocuğunun Suriye\'ye kaçırılmış olabiliceğini belirterek şikayetçi oldu.
Bursa\'nın Orhangazi İlçesi\'nde oturan Büşra Yiğit, 8 yıl evli kaldığı Özgür Ç.\'den 6 ay önce boşandı. Çiftin oğulları Göktuğ\'un velayetini ise mahkeme anne Büşra Yiğit’e verdi. İddiaya göre geçtiğimiz pazar günü oğlu Göktuğ’u gezdirmek için alan baba Özgür Ç., eski eşi ile pazartesi günü telefonla görüşüp çocuğu salı günü getireceğini söyledi. Büşra Yiğit o günden sonra Özgür Ç. \'ye ulaşamayınca çocuğunun hayatından endişe ederek Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gitti, yardım istedi.
Eski eşinin aşırı muhafazakar olduğunu öne süren Büşra Yiğit, \"Sosyal paylaşım sitesine girilince bu anlaşılıyor. Boşandıktan sonra arkadaşlarına ben Suriye\'ye gideceğim diyormuş. En büyük korkum oğlumu alıp DEAŞ veya El Nusra saflarına katılması. Bundan endişe ediyorum\" dedi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, Özgür Ç.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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