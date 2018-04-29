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BBC Türkçe

Boşandığı eşinin milyon dolarlık keman koleksiyonunu parçaladı

Japonya'da bir kadın, boşandığı eşinin yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki kemanlarını parçalamaktan gözaltına alındı.

29 Nisan 2018 20:30

Japonya'da bir kadın, boşandığı eşinin yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki kemanlarını parçalamaktan gözaltına alındı.

34 yaşındaki kadın, 3 yıl önce Nagoya kentinden yaşayan 62 yaşındaki eski eşinin dairesine girerek, 770 bin pound değerindeki keman koleksiyonuna zarar verdiği belirtildi. Kemanları zarar gören adamın, keman yapımcısı ve koleksiyoncusu olduğu açıklandı.

54 kemanı parçalayan Çin vatandaşı kadının, Çin'den Tokyo'ya dönüşünde gözaltına alındığı belirtildi.

Zarar gören 54 keman içerisinde en değerli olanının 450 bin dolar değerindeki İtalyan yapımı keman olduğu ifade edildi.

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JaponyaNagoyaKemanlarıTokyo

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