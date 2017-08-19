Boşandığı eşini tabancayla vurup, 4. kattan atladı

Kayseri'de, çocuklarını görme bahanesiyle eski eşinin yanına giden şahıs, eski eşini tabancayla vurup daha sonra da balkondan atlayarak yaşamına son vermek istedi. Ağır yaralanan eski karı koca hastaneye kaldırıldı.

Kayseri’de bir süre önce boşandığı eşi 34 yaşındaki Zeliha Özdemir ile görüşmeye giden 36 yaşındaki Gökhan Demirci, çıkan tartışmada eski eşine tabancayla ateş edip yaraladı, ardından da 4’üncü kattaki evin penceresinden atlayarak intihara kalkıştı. Göğsünden vurulan Özdemir ile bacakları kırılan ve iç kanaması bulunan Demirci, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı 420’nci sokak Gökkent Sitesi Sarmaşık Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce eşi Zeliha Özdemir’den boşanan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı atölyede çalışan Gökhan Demirci, iki çocuğunu görmek için anneleriyle yaşadıkları eve gitti. Burada eski eşi ile tartışan Demirci, silahını çekti. Çıkan arbedede silahın ateş almasıyla Zeliha Özdemir göğsünden vuruldu.

Boşandığı eşini ağır yaralayan Gökhan Demirci, 4’üncü kattaki evin penceresinden atlayarak beton zemine düştü. Bacakları kırılan ve iç kanaması bulunan Demirci, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Zeliha Özdemir ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Boşanan çiftin iki çocuklarının ise olay sırasında bina önünde oynadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)