Boşandığı eşini silahla 3.5 saat rehin aldı!

İzmir’de servis şoförlüğü yapan Yılmaz Kudret Taril, boşandığı eşi Yeter Bilek’i, çalıştığı Çiğli ilçesindeki spot mağazasını silahla basıp rehin aldı.

Taril, tabancasını boşandığı eşi Bilek’in başına dayadı. Olay yerine, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 2 saat içeride kalan Taril, Bilek’le bir taksiye bindi. Kendi kullandığı ve yanında tuttuğu Bilek’in başını kucağına doğru bastıran Taril, taksiyi yakın takibe alan polisler eşliğinde Aliağa İlçesi’ne doğru hareket etti. 45 kilometre boyunca tali yollara girerek ilerlerken Taril, bir elinde tabanca ve yanındaki Bilek’le, hemen yan taraftaki otele girdi.

Taril’in bir yakını ve Aliağa’dan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Saygılı da, ikna etmek için otelin içine girdi. Taril elindeki silahı attı. Ancak cebinden bu sefer de bıçak çıkardı. Taril, hamle yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Saygılı’yı bacağından yaraladı. Boğuşma sırasında içeri giren polisler Taril’i etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Taril’in 20 ayrı suçtan kaydı olduğu belirtildi.