Boşandığı eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap ilk kez hakim karşısında: Öldürmek niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten!

Samsun'da 3 yıl önce boşandığı Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının önünde döven İbrahim Zarap'ın yargılanmasına başlandı. 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap savunmasında, "Çok pişmanım keşke olmasaydı. Affınıza sığınıyorum. Özür diliyorum beni affetsin. Bu olay bilinç kaybımla oldu, öldürmek niyetinde değildim. Hayatta olmasından belli zaten" dedi.

6 Mart 2021 tarihinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Zarap, boşandığı Emriye Metoğlu'na ilçe meydanında tekme- tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zarap, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zarap, hakkında savcının hazırladığı iddianame tamamlandı.

İlk kez hakim karşısında

İddianamede hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap, bugün ilk kez 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

"Öldürmek isteyen devam ederdi"

Duruşmada savunma yapan Zarap, darbettiği eşinden özür dileyip, "Telefonu elime aldığımda ekranı kırılmıştı, ben de sinirlendim yere attım. Çok pişmanım keşke olmasaydı. Ben sineye çektim ama o benim hakkımda televizyonlarda yalan konuştu.



Affınıza sığınıyorum, bu olay bilinç kaybımla oldu, öldürmek niyetinde değildim. Hayatta olmasından belli zaten, öldürmek isteyen olaya devam ederdi. Olay yerine geldiğimde 'sana çocuğu göstermeyeceğim' dedi, tehdit edince bilincimi kaybettim. Bilinçsizce oldu, olayın başını ve sonunu hatırlıyorum sadece. Bilinç kaybıyla yaptım, özür diliyorum beni affetsin.



Olay öfke patlamasıyla oldu, çok pişmanım. Videoyu izleyemedim, çocuğumun önünde olduğu için çok pişmanım keşke olmasaydı. O gün saat 17.00-18.00 gibi içmeye başladım. Çocuk annemdeydi" dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam etti. (DHA)