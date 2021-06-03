Boşandığı eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Samsun'da 3 yıl önce boşandığı Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının önünde döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
6 Mart 2021 tarihinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Zarap, boşandığı Emriye Metoğlu'na ilçe meydanında tekme- tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında İbrahim Zarap tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
İbrahim Zarap hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıl, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.