Boşandığı eşini öldürdü, cinayetin ardından “Günaydın aşkım” mesajı attı

Adana’da bir kadın ayrıldığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısının cinayetten sonra "Günaydın aşkım" diye mesaj attığı ve aynı şekilde karşılık verdiği belirlendi.

Olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi 84119 Sokak'aktaki bir apartmanın 2. katında meydana geldi.

Hülya Güllüce (39) bir süre önce şiddet gördüğü ve anlaşamadığı kocası Abdullah K.’den (60) ayrıldı. Ancak daha sonra çift birlikte yaşamaya başladı. Bugün sabah saatlerinde de çift arasında tartışma çaktı. Boşandığı eşini öldüren Abdullah K., Hülya Güllüce’nin telefonuna “Günaydın aşkım” diye SMS atıp daha sonrada kadının telefonundan kendisine “Günaydın aşkım” diye karşılık yazdı. Zanlı daha sonradan evden ayrıldı.

Güllüce'nin çocuğu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının öldüğünü belirledi. Polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alınırken Güllüce'nin cenazesi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.