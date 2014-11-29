Boşandığı eşine 1 milyar 170 milyon TL tazminat ödeyecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da serbest yatırım fonları ile milyarder olan Sir Chris Hohn'ın (48), boşandığı ABD'li eşi Jamie Cooper-Hohn'a (49), tazminat olarak 337 milyon sterlin (1 milyar 170 milyon TL) vermesi kararlaştırıldı.

Harvard Üniversitesi’nde iken tanışan dört çocuk sahibi çift, 17 yıllık evliliğin ardından 2012’de ayrılık kararı almıştı.

Hürriyet 'te yer alan habere göre, 700 milyon sterlini aşkın (2 milyar 450 milyon TL) serveti olduğu tahmin edilen Sir Chris Hohn, eşine servetinin yüzde 25’ini vermeyi teklif etmişti. Ancak temmuz ayından beri süren davada mahkeme servetin yüzde 50’sini isteyen Jamie Cooper’ın isteğini kabul etti.