Boşandığı eşi ve kayınvalidesini öldüren kocaya, 50 yıl hapis

Tolga YANIK/ONYA, (DHA) - KONYA\'da, 2014 yılında, anlaşmalı boşandığı eski eşi Filiz Yurdabak (32) ile eski kayınvalidesi Gülşen Yurdabak\'ı (71) iki çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak, öldüren Bulut Üstünkul\'a (35), \'kasten öldürme\' suçundan 25\'er yıldan 50 yıl hapis cezası verildi. Hurdacılık yapan Üstünkul, Yurdabak ile anlaşmalı boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiklerini, kendisi cezaevinde tutukluyken eski eşinin, çalıştığı tarlada tanıştığı bir erkekle ilişkiye girip, çocuk dünyaya getirdiğini, olay günü de biriyle mesajlaştığı için çıkan tartışmada öldürdüğünü ileri sürdü.

Olay, 16 Kasım 2016 tarihinde saat 21.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Gökçe Sokak\'ta bulunan tek katlı, müstakil evde meydana geldi. Bulut Üstünkul, 2014 yılında, 2 çocuğunun annesi Filiz Yurdabak\'tan anlaşmalı boşandı. Çift, boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam etti. Üstünkul\'un 2016 yılının Ocak ayında işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girmesinin ardından Yurdabak, iddiaya göre, tarlada çalışırken tanıştığı Tunahan C. ile ilişki yaşamaya başladı.

Bulut Üstünkul, cezaevinde bulunduğu sırada Filiz Yurdabak\'ın hamile olduğunu öğrendi. Cezaevinden 2016 yılının Ağustos ayında çıkan Üstünkul, Yurdabak\'a çocuğun kendisinden olmadığından şüphelenerek, DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Testi kabul etmeyen Yurdabak, 2\'si Üstünkul\'dan olmak üzere 5\'inci çocuğunu dünyaya getirdi. Bu sırada, Burak Üstünkul da bebeğin Tunahan C.\'den olduğunu öğrendi.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Üstünkul, olay günü bebek meselesi yüzünden Yudabak\'la tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüşürken, cinnet geçiren Üstünkul, çocuklarının gözleri önünde Filiz Yurdabak ile kayınvalidesi Gülşen Yurdabak\'a bıçakla saldırdı. Üstünkul, bıçağın ucunun eğilmesi üzerine başka bir bıçak alıp, tekrar bıçaklamaya devam etti. Annelerini kanlar içinde gören çocuklar, dışarı çıkarak, komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yapılan müdahale sonrası çok sayıda bıçak darbesi alan Filiz Yurdabak\'ın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Gülşen Yurdabak ise kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi.

\'KADIN HAKLARI, DİYE BİRŞEY YOK\'

Olay yerine gelen polis ekibi tarafından evde gözaltına alınan şüpheli Bulut Üstünkul, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği\'ne götürüldü. Emniyette 7 ayrı suçtan kaydı bulunan Üstünkul, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, \"Namusumu temizledim. \'Kadın hakları, diye bir şey var\' diyorlardı ya \'kadın hakları\' diye bir şey yok\" dedi.

\'ESKİ EŞİMİ ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN PİŞMANIM\'

Konya 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten adam öldürme\' suçundan yargılanan Bulut Üstünkul, mahkemedeki ifadesinde, eski eşinin telefonla biriyle mesajlaştığını gördüğü için tartıştıklarını ileri sürdü. Üstünkul, \'\'Biz boşandıktan sonra aynı evde yaşamaya devam ettik. O akşam, telefonla biriyle mesajlaşıyordu. Ben de sinirlerime hakim olamadım üzerine yürüdüm. Kayınvalidem Gülşen araya girdi. \'Kızım istediğiyle konuşur, seni ilgilendirmez\' dedi. Zaten yeni dünyaya getirdiği çocuk benim değildi. DNA testi yaptırmayı kabul etmemişti. Ben de elime geçirdiğim bıçaklarla ikisine yöneldim, sonrasını hatırlamıyorum. Eski eşimi öldürdüğüm için çok pişmanım\" diye konuştu.

KÜÇÜK ÇOCUK, OLAYI ANLATTI

Annesi ile anneannesi gözleri önünde öldürülen Y.C.Ü. (10), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tanık olarak dinlenen Y.C.Ü., annesinin bıçaklı saldırıdan kurtulmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

\"Babam, annemle tartışmaya başlayınca mutfağa koştu, elinde bıçakla döndü. Annemi karşısında görünce bıçağı saplamaya başladı. Annem, elinden kurtulup, kaçmak istedi; ama o, annemi yere fırlatıp, yerde bıçaklamaya devam etti. Anneannem kaçmak istedi, ona da bıçakla saldırdı. Annemin her yerinden kan akıyordu. Annem ayağa kalkıp, anneannemin önüne geçince tekrar anneme bıçakla saldırdı.\'\'

\'BIÇAKLA PEŞİMDEN KOŞTU\'

Babasının, annesi ve anneannesine bıçakla saldırmasının ardından anneannesinin telefonunu alıp, yardım istemek için dışarı koştuğunu kaydeden Y.C.Ü, \'\' Babam, annem ve anneannemi bıçaklarken, ben de yardım istemek için telefonu alıp, dışarı kaçtım. Arkamdan koşan babam, elindeki bıçağı sallayarak, beni durdurmaya çalıştı. Kendimi korumaya çalışırken, ellerimde kesikler oldu. Telefonla polisi aradım. \'Babam, annemi öldürüyor\' diye ihbarda bulundum\" dedi.

Bulut Üstünkul, \'kasten öldürme\' suçundan 25\'er yıldan 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



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