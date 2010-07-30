Boşanan ünlü çift ayrılığa dayanamadı

T24-

"HATAMIZI ANLADIK"

KISKANDIRMA TURLARI

"FOTOĞRAFINI ÇEKTİM"

FLÖRT ETMEYE DEVAM

Demet Akalın ve Önder Bekensir çifti bir ayrılıp bir barışmaları ile uzun süredir manşetlerden düşmüyor. Şimdi de bir hafta içinde, önce boşanıp sonra tekrar biraraya gelmeleriyle gündemdeler. İkilinin maceraları geçtiğimiz ocak ayında evlenmeleriyle başladı. Çok geçmeden çift arasında tartışmalar yaşandı. Akalın, eşiyle birlikte açtıkları organizasyon şirketinde, Bekensir'in konser fiyatlarını düşük göstererek kendi hesabına para aktardığını öne sürüp boşanma davası açtı. Ancak Akalın, yakın arkadaşı Cenk Eren'in araya girmesiyle boşanma davasını geri çekti.Birbirlerini çok sevdiklerini, yaptıkları hatayı anladıklarını belirten çift, ilişkilerine devam etmeye karar verdi. Ancak son olarak da tatil için gittikleri Bodrum'daki Mavi Otel'de tartışıp ayrılık kararı aldılar. Olaylar ikilinin Bodrum'da Fatih Ürek'i dinlemeye gitmesiyle başladı. Gecede tartışan çift, kavgalarını döndükleri Mavi Otel'de de sürdürdü. Demet Akalın bu kavga sonunda yine ayrılmaya karar verdi. Ünlü şarkıcı daha sonra "Kıskançlıktan çıktı" dediği kavgada, sol elinin iki parmağının hasar gördüğünü söyledi.Eşiyle yaşadıkları olayın ardından apar topar İstanbul'a gelen Bekensir de avukatına boşanma davası açması için talimat verdi. Eşinin evlilik kurumunda olması gereken şeyleri yerine getirmediğini ve artık bu işin yürümeyeceğini söyleyen Bekensir, bir an önce boşanmak istediğini belirtti. Çift ayrılık kararının ardından ise Bodrum'da birbirlerini kıskandırma turlarına başladı. Akalın, haklarında aşk söylentileri çıkan esmer bir gençle dolaşıyordu. Bekensir ise Akalın'ın arkadaşlarıyla eğlendiği bir akşam, onu kıskandırmaya çalışıyordu. Arkadaşı Selin İmer ile birlikte, Akalın'ın arkadaşlarıyla eğlendiği Ship A Hoy'un önünden defalarca geçiyordu. İlerleyen satlerde mekandan çıkan Akalın'ın yanına giden Bekensir bağırmaya başladı:"Erkeklerle fotoğraflarını çektirdim, seni mahkemeye vereceğim." Bu sözlere aldırış etmeyen Akalın, yoluna devam etti. Ancak Bekensir sözlerini sürdürünce tartışma çıktı. Olay, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu. Bir süre daha Bodrum'da kalan ikili, geçenlerde İstanbul'a döndü ve çift pazartesi günü boşandı.Ancak boşanmanın ardından ilginç gelişmeler yaşandı. Akalın'ın oldukça üzgün olduğunu öğrenen Bekensir, hemen eski eşini aradı. Etiler'deki Beeftek'te biraraya gelen ikili "Evliliği beceremedik ancak flört etmeye devam edelim" kararı alarak barıştı. Bodrum'a giden çift, bugün İstanbul'a dönecek. Sevgili olarak kalmaya karar veren Bekensir ve Akalın birlikte yaşayacak.