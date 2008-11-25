Boşanan eşler Şirvan için çocuk yapacak

Bunu sağlamak amacıyla 2.5 yıl önce boşanan anne Funda Bilge ile baba Cengiz Duran, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olacak.Denizli’de geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan dokuz yaşındaki Şirvan Duran, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın sağladığı ambulans helikopterle Ankara’ya götürüldü. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine başlanan Şirvan’ın yeniden ayağa kalkmasında kök hücre nakli yöntemi çare olarak ortaya çıktı.Kök hücre naklinin yapılabilmesi için Şirvan’ın kardeşinin olması gerektiğini öğrenen anne Funda Bilge, 2.5 yıl önce boşandığı eşi Cengiz Duran’ı telefonla arayarak durumu anlattı. Funda Bilge, kızının ayağa kalkabilmesi için tek umut olan kök hücre naklinin yapılması amacıyla büyük bir fedakárlık yaparak ayrıldığı eşinden tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmayı kabul etti. Baba Cengiz Duran ise kızının ayağa kalkması için gerekeni yapacağını söyledi.Kızının kök hücre nakliyle tekrar yürüme ihtimalinin olduğunu, bu yüzden eski eşine telefonla ulaşabildiğini kaydeden anne Funda Bilge, "Nerede olduğunu, nasıl yaşadığını bilmiyorum. Telefonla aradım. Şirvan için böyle bir umut olduğunu söyledim. Kızımızın kök hücre nakliyle yürüme umudu varsa bunu kabul edeceğini söyledi. ’Gelirim’ dedi. Zaten her şey laboratuvar ortamında gerçekleşecek. Tüp bebek yöntemi uygulanacak" dedi.