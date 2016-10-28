Boşanan çiftin 'Tüpbebek' savaşı Kıbrıs'ta mayın tarlasında noktalandı

Rusya'nın en zengin iş kadını Olga Mirimskaya ile en zengin bankacılarından Nikolay Simirnov'un boşanmalarından sonra paylaşamadıkları tüp bebekleri Sofia, taşıyıcı annesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçırıldı. Taşıyıcı anne ve bebek Sofia sınırdaki mayınlı bölgede yakalandılar.

Hürriyet'ten Ömer Bige'nin haberine göre, Oligarkların (Rus milyarder) tüpbebek kavgası, 3 yıl önce Rusya’nın en büyük market zinciri Russky Produkt’ın sahibi Olga Mirimskaya ile en zengin bankacılardan, ABD yaptırımları sonrası Rusya’da Visa ve Mastercard’ın yerini alan Zolotaya Korona şirketinin sahibi Nikolay Smirnov’un evlenmesiyle başladı.





Profesyonel anne

Uluslararası jet sosyetenin gözdesi çift, bir süre sonra bebek sahibi olmak istedi, ancak 50 yaşındaki Olga Mirimskaya’ya doktorları, genç eşinden hamile kalmasının çok riskli olacağını söyledi.

Önceki evliliğinden 3 çocuğu bulunan Mirimskaya, bunun üzerine taşıyıcı anne aracılığıyla tüpbebek sahibi olmaya karar verdi. Zengin çift, daha önce 5 kez profesyonel ‘taşıyıcı anne’lik yapan, Svetlana Bezpyataya ile sözleşme imzaladı. Smirnov'dan alınan spermle döllenen yumurtalar tüp bebek yöntemiyle döllenerek hamilelik gerçekleştirildi.

Gerçek anne Olga Mirimskaya, doğacak kızı için tüm hazırlıklarını yaptı, daha doğmadan adını Sofia koydu. Ancak hamilelik devam ederken, OIga Mirimskaya ve Nikolay Simirnov, tartışmalı bir şekilde boşandı.

ABD’ye yerleşen bankacı Rus baba, taşıyıcı anne Bezpyataya’ya yüklü bir ödeme yaparak bebeği gerçek anne Mirimskaya’ya vermemesini istedi.

Taşıyıcı anne de, geçen yıl mayıs ayında doğuma 3 gün kala Olga Mirimskaya’nın kontrolündeki klinikten kaçtı ve çocuğu doğurarak, kendi ve eşi Andrey’in bebeğin ebeveynleri olduğunu gösteren bir doğum belgesi aldı.

Bebeğin ismini Olga Mirimskaya’nın istediği gibi Sofia koyan taşıyıcı anne, ardından minik kızla ortadan kayboldu.



Mafya da peşlerinde

Rusya’da mahkemenin gerçek annenin Olga Mirimskaya olduğuna dair karar almasının ardından, taşıyıcı anne ve bebeği, Interpol’ün kırmızı bülteninde insan kaçakçılığından aranmaya başlandı. Bezpyataya ve 18 aylık Sofia, 4 gün önce Gazimağusa kenti yakınlarında sınırı yaşadışı geçerken askeri yasak bölgede yakalandı.

Taşıyıcı anne ve 4 Rum işbirlikçi Lefkoşa’da ‘sınır ihlali’yle suçlanırken, KKTC’ye de Rus avukatlar akın etti. Bu arada Rum mafyasının da anne ve Sofia’nın peşinde olduğu belirtiliyor.





Para cezasıyla kurtuldu

Bu arada taşıyıcı anne Svetlana Bezpyataya ve 4 Rum, dün Lefkoşa’da askeri mahkemede 7’şer bin TL para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı. Svetlana, mahkemede, bebeği Sofia ve kendisinin can güvenliği olmadığı için Güney Kıbrıs’tan kaçtığını belirtirken, KKTC’deki avukatı Ünver Bedevi, “Svetlana’nın Rus milyarder Olga Mirimskaya ile taşıyıcı annelik sözleşmesi olabilir ancak gerçek anne Svetlana. Baba ise, Mirimskaya’nın eski kocası Nikolay Simirnov. Rus milyarder kadın eski kocasından intikam almak için çocuğu istiyor. Svetlana şimdi Ercan Havalimanı üzerinden ülkesi Ukrayna’ya dönecek” dedi.

Esrar üstüne esrar

Olga Mirimskaya’nın ‘biyolojik anne’ olduğunu ispatlamak için mahkemeye başvurduğu dönemde de esrarengiz olaylar yaşandı. Taşıyıcı annelik sözleşmesiyle ilgili uzman görüşü vermeye hazırlanan bir doktor, duruşmaya günler kala şüpheli bir şekilde intihar etti. Uzun süren mahkeme süreci geçtiğimiz mart ayında sona erdi. Rusya Yüksek Mahkemesi, taşıyıcı annenin aldığı doğum belgesini iptal ederek, gerçek annenin Olga Mirimskaya olduğuna karar verdi.

KKTC İçişleri Bakanlığı Svetlana hakkında sınırdışı kararı verdi. Svetlana'nın Türkiye üzerinden pasaportunu taşıdığı Ukrayna ya da Rusya'ya gönderilmesi bekleniyor.