Boşaltılan binaların sakinlerinden, yıkım ücreti tepkisi

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi\'nde 2 Ağustos günü boşaltılan ve aynı gün kendiliğinden yıkılan 4 katlı, 40 yıllık Gökdağ Apartmanı\'nın hasar verdiği Figen Apartmanı ile Girne Apartmanı A ve B blokta oturan 40 aile, kendilerinden yıkım parası istenmesine tepki gösterdi.

Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi 2\'nci Sokak\'ta bulunan 40 yıllık, 4 katlı Gökdağ Apartmanı 2 Ağustos günü sabah tahliye edilirken, akşam saatlerinde ise kendiliğinden çöktü. Çökme sırasında bina parçaları yakındaki Figen Apartmanı ve Girne Apartmanı A ve B bloklarına alt kolonlarının çatlamasına yol açtı. Yapılan incelemede olası bir depreme dayanaklı olmadığı tespit edilen Figen Apartmanı ile Girne Apartmanı A ve B blokları için yıkım kararı çıkarılarak, her iki binada oturan yaklaşık 40 aile tahliye edildi. Birçok aile akraba ve yakınlarının yanına yerleşirken, bir kısmı ise kiralık evlere taşındı.

Bugün belediye zabıta ekipleri, ailelere haber göndererek yıkım kararını tabliğ etti. Ancak tebliğ edilen yazılarda ailelerden, yapılacak evlerin yüzde 20 oranında yıkım ücreti talep edilmesi, bina sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Yıkım ücretine tepki gösterenler, mağdur olduklarını belirterek, bu mağduriyetlerinin giderilmesi çağrısında bulundu. Girne Apartmanı B Blok\'ta otururken tahliye edilen Aynur Balçık, eşiyle birlikte yanlız yaşadıklarını ve emekli maaşıyla zor geçindiklerini belirterek, \"O yıkılan binayı belediye yıkmış olsaydı, bizim binamız hasar görmeyecekti. Belediye ekipleri gelmeyince bina kendiliğinden çöktü, bu yüzden bizim binada kolonlar çatladı. Mağduruz, hakkımızı istiyoruz. Kira yardımı istiyoruz. Görümcemin evinde kalıyorum. Ne yapacaklarını bilmiyoruz\" dedi.

Bina sakinlerinden Recep Güzelgün de kimsenin tatmin edici bilgi vermemesinden yakınarak,

\"Bugüne kadar bize tatmin edici bilgi verilmedi. Burada ev yapılacaksa herkesin evlerini versinler ya da bu insanlara paraları verilsin\" diye konuştu.

Merkez Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmez Özel de olay yerine gelerek, esnaf ve bina sakinleriyle görüştü. Özel binaların yıkımıyla ilgili özel bir durumun söz konusu olduğunu belirterek, \"Bina sakinleriyle anlaşacakları bir mütaahit, özel kentsel dönüşüm çerçevesinde bir anlaşma yapacak. Buna göre yeniden daha güvenlik daha konforlu evler yapılarak, ev sahiplerine teslim edilecek. Anlaşmaya göre de artık şartları taraflar belirleyecek, ona göre insanlar kendi evlerine taşınacak. Ne kadar sürer, onu biz bilemeyiz. Ama biz de bu işin takipçisi olacağız\" dedi.



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