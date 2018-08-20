BOŞ YOLDA YARIŞAN SÜRÜCÜDEN BİRİ KAZA YAPTI

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul DHA

Kağıthane O-2 Otoyolunda, yarıştığı öne sürülen araçlardan biri, bir otomobile çarparak 2 çocuğun yaralanmasına neden oldu Kaza, saat 08.00 sıralarında, O-2 otoyolu Hasdal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Maslak yönünden Edirne yönüne ilerleyen iki lüks otomobil sürücüsü yarış yapmaya başladı. Birbirlerini geçmek için makas atan sürücülerden biri, kontrolü kaybederek önünde ilerleyen Serçin Baştürk yönetimindeki 34 UP 6912 plakalı otomobile arkadan çarptı. Baştürk\'ün otomobili yolda savrulduktan sonra bariyerlere çarparak durdu. Kazada, Serçin Baştürk\'ün, otomobilin arka tarafında oturan iki oğlu hafif şekilde yaralandı. Yarışan sürücüler yüzünden kendisinin de tehlike atlattığını ifade eden Veysel Ayyan \"Maslak yönünden geliyordum. Bu yola girdim, iki araç yarışıyordu. Kendimi sağa attım, süratimi kestim. Sonra burada kaza meydana geldi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Kaza yapan sürücülerden detay görüntü

-Kazada yaralanan çocuklardan detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Yaralı çocukların anneleriyle birlikte ambulansa alınması

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Trafikten detay görüntü

-Veysel Ayyan ile röportaj

-Genel ve detaylar

