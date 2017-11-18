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Boş sulama havuzuna düşen at, 4.5 saatte kurtarıldı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 3 metre derinliğindeki boş sulama havuzuna düşen at, belediye itfaiye ekiplerinin 4

18 Kasım 2017 18:42

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik İlçesi\'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi\'nde 3 metre derinliğindeki boş sulama havuzuna düşen at, belediye itfaiye ekiplerinin 4.5 saat süren çalışması sonucu havuzdan çıkarıldı.
Derik İlçesi\'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi\'nde oturan Hüseyin Bilir\'e ait ve 2 günden bu yana  kayıp olan at, aramalar sonucu aynı mahallede 3 metre derinliğindeki boş sulama havuzunda bulundu. Havuzdan çıkamayan atı kurtarmak için önce köylüler tahtadan merdiven yaptı. Atın merdivenden çıkmaması üzerine bu kez gözleri bağlanarak çıkarılmak istendi. Ancak bu çaba da sonuç vermedi. Bunun üzerine zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Havuza gelen ekipler, 4.5 saat süren çalışmada atı, ayaklarını halatlar ile iş makinasına bağlayarak havuzdan çıkardı. Atın sahibi Hüseyin Bilir, ekiplere teşekkür etti. 

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