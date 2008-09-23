Boş sıraların onda biri İstanbul'da

Milli Eğitim araştırmasına göre, okul çağında olup da okula gitmeyen çocuk sayısı 411 bin. İstanbul, 41 bin öğrenci ile "devamsızlığın" en yüksek olduğu şehir...





Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Türkiye'nin okul çağında olup da okula gitmeyen çocuk haritasını çıkardı. Zorunlu eğitim çağında olup da okula gitmeyen çocuklara örgün öğretime devam edebilme şansı tanıyan "Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar Eğitim Programı" kapsamında, nüfus bilgilerinden, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eokul sisteminde yer alan bilgilerden yararlanılarak yapılan araştırmada okul çağındaki 411 bin çocuğun okula gitmediği belirlendi. 10 milyon 870 bin 570 çocuğun "okullu olduğu" Türkiye'de, sadece İstanbul, Şanlıurfa, Van ve Diyarbakır'da 127 bin çocuk okul çağında olduğu halde okula gitmiyor. Okula gitmeyen en çok çocuğun olduğu il 41 bin ile İstanbul.



Nedenleri çeşitli



Çocukların okula gitmeme nedenleri ise bölgesel olarak değişiyor. Kimisi yaşı geçtiği için, kimisi töreler, kimisi de çalışıp ailesine destek olmak için okula gidemiyor. Yapılan araştırma sonunda yaş ve ilçelere göre sayıları tespit edilen çocukların bundan sonraki süreçte isim ve adresleri belirlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri çalışmaların devam etmemesi nedeniyle rakamlarda değişiklikler olabileceğini kaydederek, zorunlu eğitim çağındaki çocukları yaş gruplarına göre hızlandırılmış eğitime alıp, ardından uygun sınıflara yerleştireceklerini kaydetti.

