Boş senede attığı imza hayatını kararttı

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde, borç aldığı 6 bin lira karşılığında boş senede imza atan ve e-devlet şifresini veren İsmail Korkmaz, kısa süre sonra borcunun 24 bin liraya çıktığını emekli maaşından yapılan kesinti ile öğrendi. İstanbul\'da bir firmanın yetkililerinden borç aldığını ve hukuk mücadelesi verdiğini anlatan İsmail Korkmaz, \"6 bin lira karşılığında benden e-devlet şifresini istediler ve boş kağıda imza attım. Buna karşılık 24 bin lira borçlandım. Boş bir kağıt bizim hayatımızı kararttı\" dedi.

Maddi sorunlar yaşadığı sırada İstanbul Bağcılar\'da borç alabileceği bir adres bulan ve buradan 6 bin lira alan İsmail Korkmaz, karşılığında boş senede imza attı. E-devlet şifresini de borç aldığı yere veren İsmail Korkmaz, 6 bin liralık borcunun 24 bin liraya çıktığını emekli maaşından yapılan kesinti ile anladı. Arkadaşı V.Ç. aracılığıyla Bağcılar\'da bulunan bir firmanın yetkililerinden para aldığını, karşılığında da boş senede imza attırıldığını belirten İsmail Korkmaz , \"V.Ç. aracılığıyla İstanbul 11\'inci İcra Dairesi\'ne gittik. Burada tanımadığımız kişiler tarafından sadece \'Taahhüt ediyor musunuz?\' diye evrakı okutmadan imzalattırdılar. Sonra buradan Bağcılar ilçesinde bulunan otomotiv, turizm şirketinde yine okutturmadan imza atarak elimize 6 bin TL verdiler. Daha sonra bankaya maaş almaya gittiğimizde emekli maaşımıza tamamen el konulduğunu öğrendik ve 3 aydan beri hiç maaşımızı alamıyoruz. Yetkililerden bizlere yardım etmelerini istiyoruz. Daha önceden bankalara borcumuz vardı, onları ödeyemez duruma geldik\" diye konuştu.

Korkmaz mağdur olduğunu belirterek, \"6 bin lira karşılığında benden e-devlet şifresini istediler ve boş kağıda imza attım. Buna karşılık 24 bin lira borçlandım. Maaşımın tamamını 3 aydan beri kesiliyor ve mağdurum. Daha da ne olacağı belli değil. Bu konuda mahkemeye başvuruda bulundum ve sonucu bekliyorum. Bu durum yüzünden iyice psikolojimiz bozuldu. Ne yapacağımı şaşırdım. Aile huzurumuz bozuldu. Boş bir kağıt bizim hayatımızı kararttı\" dedi.



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