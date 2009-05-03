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Yaşam

Boş puset polisi alarma geçirdi

03 Mayıs 2009 03:56

Adana'da kontrolden çıkıp bariyerelere çarptıktan sonra sulama kanalına düşmekten son anda kurtulan otomobilin arka koltuğundaki boş bebek puseti paniğe neden oldu. Araçta bebek bulanabileceği ve kazanın etkisiyle kanala düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, bilinci kapalı olan yaralı sürücüden bilgi alamayınca yakınlarını ulaşmak için büyük çaba sarf etti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gürselpaşa Mahallesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Tuncel yönetimindeki 01 B 5388 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı, yol kenarındaki elektrik direğini devirdikten sonra Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, bariyerleri yıkıp kanal kenarında askıda kalan otomobilin sürücüsü Bülent Tuncel yaralandı. Yaralı Tuncel, çevredekilerin de yardımıyla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekiplerince otomobilden çıkarıldı, Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sonrası kaldırım üzerine çekilen araçta inceleme yapan polis ekipleri, arka koltuktaki bebek pusetini fark edince harekete geçti. Kaza sırasında araçta bebek bulunabileceğini dikkate alan polis, Tuncel'den bilgi almaya çalıştı. Bilinci kapalı olan Tuncel'den bilgi alamayan polis ve CANKUR ekipleri, el fenerleriyle suda arama yapmaya başladı.

Bu sırada bir polis memuru Bülent Tuncel'in cep telefonlarıyla yakınlarını arayıp, araçta kaç kişi bulunduğunu öğrenmeye çalıştı. Tuncel'in eşinin cep telefonunun kapalı olması nedeniyle daha çok endişelenen polis, sürücünün kız kardeşiyle bağlantı kurdu. Bülent Tuncel'in eşi Ayşe'nin iki çocuğuyla birlikte evde olduğu bilgisini alan ekipler aramayı sonlandırdı.

Ağır yaralanan Bülent Tuncel'in tedavisi sürerken kullanılamaz hale gelen otomobil ise otoparka çekildi. (DHA)

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