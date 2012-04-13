'Boş oturup ayda 4 bin lira maaş alıyorum'

Belediye Başkan Yardımcısı Bayın, başkanla anlaşmazlığı nedeniyle 2009’dan beri iş yapmadan ayda 4 bin 295 lira maaş aldığını söyledi.

Milliyet'in haberine göre, Tokat Belediyesi’nde 8 yıldır Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sefer Bayın, başkan Adnan Çiçek ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle makamının pasifleştirildiğini, muhatap alınmadığını belirterek, “2009’un Mayıs ayından beri odamda bomboş oturuyorum, belediyeye en ufak katkım yok. İş yapmadan ayda 4 bin 295 lira maaş alıyorum” dedi.



5 yıl Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bayın, 2009 yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Adnan Çiçek tarafından vekaleten Etüt Proje Müdürlüğü görevine getirildi. Başka bir başkan yardımcılığına bağlanması üzerine itiraz eden Bayın, Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açarak görevine geri döndü.

Bu olaydan sonra kendisine hiçbir şekilde görev verilmediğini ve makamının pasifleştirildiğini belirten Sefer Bayın şunları söyledi: “2009’un Mayıs’ın dan belli bu odada oturuyorum. Her gün işime gelip gidiyorum. Ama belediyeye en ufak katkım yok. Bomboş oturuyorum. Bu ay 4 bin 295 lira maaş aldım, hesabıma yattı. Belediyeye en ufak bir katkım yok.”

Belediye Başkanını seviyorum

Bayın, “Kendimi sürekli yeniliyorum. Ben de bu 3 yıl içerisinde belediyedeki arkadaşlar ne yapıyor diye takip ettim, boş duran adam ne yapacak, bir şeyler yapacak. Sayın Belediye Başkanı’ndan görev bekliyorum. Ben kendisini seviyorum” diye konuştu.

Bayın, gününü makam odasında kitap okuyarak geçirdiğini söyleyerek, “Gazetelerim gelir. Bunları okuyorum. Son olarak iş güvenliği uzmanı kursuna katıldım. Yani kendimi geliştiriyorum” dedi.