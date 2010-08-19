Boş kalan bölümler belli oluyor

T24 - ÖSYM'de yerleştirmelerin yapılmasından sonra pek fazla ilgi görmeyen bölümler de ortaya çıkmaya başladı. En fazla boş kontenjan ikinci öğretim bölümlerinde kalırken fizik, kimya, biyoloji bölümlerini bazı üniversitelerde tek öğrenci bile tercih etmedi. ÖSYS verilerine göre ziraat, su ürünleri, balıkçılık, fizik, kimya biyoloji, mobilya dekorasyon gibi bölümlerdeki boşluklar ise dikkat çekti.





Mühendislikler de boş kaldı



Jeofizik mühendisliği, maden mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, seramik mühendisliği, tekstil mühendisliği, balıkçılık, teknolojisi mühendisliği, gibi mühendislik bölümlerinde de boş kontenjan kaldı. Bu bölümlerin yanı sıra İstatistik, başta olmak üzere ziraat fakültelerine bağlı tarım makineleri, zooteknik, "toprak bilimi ve bitki besleme", tarla bitkileri, "tarımsal yapılar ve sulama" gibi bölümler de boşluklar ortaya çıktı.





Dil bölümleri boş



Üniversitelerdeki, Alman Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Urdu Dili ve Edebiyatı, Gürcü Dili ve Edebiyatı, bölümlerindeki boşluklar dikkat çekti.





Başkent dolu



Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın rektörlüğünün düşmesi ve üniversitenin Ergenekon Operasyonu ile anılmasına karşın kontenjanların tamamına yakını doldu. Üniversitede sadece Amerikan Dili ve Edebiyatı, sigortacalık turizm ve otelcilik gibi bölümlerde küçük boşluklar kaldı.





Yüksek puanlı bölümler



2010-ÖSYS sonuçları açıklandı buna göre öğrencilerin en fazla tercih ettikleri bölümler ve üniversiteleri ortaya çıktı. 2009-ÖSYS'ye göre fazla değişim göstermemekle birlikte bazı üniversitelerin bazı puan türlerinde öne çıktığını gözlemleyebiliriz. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi mühendislik bölümlerinde öne çıkarken İTÜ son dönemde gelişen bazı mühendisliklerde Boğaziçi üniversitesi'ni zorluyor ancak daha da ilginç olan özellikle son dönemde öğrenciler tarafından revaçta olan mekatronik, yazılım gibi mühendisliklerde Bahçeşehir öne çıkıyor. İletişimde Bahçeşehir açık ara önde giderken Hacettepe sağlık bölümlerinde Koç Üniversitesi ve Bahçeşehir iktisadi ve idari bilimlerde yine en başta olan üniversiteler oldu. İşte Türkiye'nin en fazla tercih edilen bölümleri ve bu bölümlerde birinci olan üniversiteler.





