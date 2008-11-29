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Boş geldim boş gitmem

Bir dergi için, Ebru Gündeş çok özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi ve hedeflerini anlattı.

29 Kasım 2008 02:00

Bir dergi için, Ebru Gündeş çok özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi ve hedeflerini anlattı

Fotoğraflarda 'assolist' imajının dışına çıkarılan Gündeş, hedeflerini anlattı: "Tüm dünya klasiklerini aldım, onları okuyup bitireceğim. Altyapıyı doldurmak, 10 yıl sonra bu kadının zehir zemberek olmasını istiyorum. Sadece arabesk kültür bir kadın kalmasını istemiyorum. Hayattaki her türlü şeyle ilgili bir fikri olsun. Üniversiteye de gideceğim. Boş geldim, boş gitmeyeceğim. 40 yaşıma gelmeden bu işi bitirmek istiyorum.

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