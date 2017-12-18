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Boş denilen TIR'ın yükü eroin çıktı

ANKARA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında Gürbulak Gümrük Kapısında 13 Aralık tarihinde boş olduğu belirtilen TIR'ın dorsesinde piyasa değeri 10 mil

18 Aralık 2017 13:52

ANKARA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında Gürbulak Gümrük Kapısında 13 Aralık tarihinde boş olduğu belirtilen TIR\'ın dorsesinde piyasa değeri 10 milyon TL olan 98 kilo eroin ele geçirildi.
Türkiye\'ye giriş yapmak amacıyla Gürbulak Gümrük Kapısına İran\'dan gelen ve boş olduğu beyan edilen bir TIR gümrük tescil işlemleri tamamlandıktan sonra sistem tarafından X-Ray taramasına sevk edildi. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından yapılan X-Ray taramasında boş olması gereken TIR dorsesinin tabanında şüpheli yoğunluk farkı tespit edildi.  Dorsenin tabanına uyuşturucu saklanmış olabileceğinden şüphelenen muhafaza personeli detaylı olarak arama yapmak üzere TIR\'ı muhafaza memurları eşliğinde arama hangarına yönlendirdi. Dorse öncelikle narkotik dedektör köpekler Lora ve Ari\'ye aratıldığında köpeklerin dorse tabanının ön tarafına aşırı tepki verdiği görüldü.   Bunun üzerine tabanda yer alan metal plaka, muhafaza memurları tarafından söküldüğünde kayışlı bir mekanizmayla dorse tabanına paketler halinde uyuşturucu zulalandığı tespit edildi. Paketlerden alınan numunelere uyuşturucu test kitiyle yapılan ön analizde cihaza yüklenen maddenin eroin olduğu anlaşıldı. Kayışlı mekanizma çekilerek dorsenin tabanından toplam 106 paket içerisinde 98 kilo eroin çıkarıldı.  Ele geçirilen ve piyasa değeri 10 milyon TL olan eroin piyasa sürülmeden el konuldu, TIR şoförü M.E.S. ise gözaltına alındı. 
Olay hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

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