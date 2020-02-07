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"Boş bidonları altınla dolduracağım" dedi, milyonlarca lira dolandırdı!

Mardin'de yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

07 Şubat 2020 18:41

Mardin’de "Boş bidonları altınla dolduracağım" diyerek vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı.

H.Ç. isimli şahıs, büyü ile boş bidonları altınlarla dolduracağını vaat ederek kendisine inanların vatandaşların parasını alıp kayıplara karıştı.

Konunun ortaya çıkması üzerine harekete geçen Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla zanlı H.Ç.’yi gözaltına aldı.

Farklı illerdeki vatandaşları da milyonlarca lira dolandırdığı öğrenilen H.Ç., emniyete götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi. (İHA)

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