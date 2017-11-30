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Boş arazileri işyerine çevirip, kalaycılık yapıyor

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'a bir otelin işlerini yapmak için gelen kalay ustası 66 yaşındaki Salih Tokgöz, artan zamanlarında sokak aralarındaki boş arazilerde bakır kapları kalaylıyor

30 Kasım 2017 18:57

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'a bir otelin işlerini yapmak için gelen kalay ustası 66 yaşındaki Salih Tokgöz, artan zamanlarında sokak aralarındaki boş arazilerde bakır kapları kalaylıyor. 10 yaşından bu yana kalaycılık yaptığını belirten Tokgöz, \"Dükkan olmadığı için sokakta yapıyorum ama insanlar garipsemiyor\" dedi.
Bilecik\'ten Afyonkarahisar\'a gelen kalay ustası Salih Tokgöz, yok olmaya yüz tutmuş mesleğini yurt genelini dolaşarak sürdürmeye çalışıyor. Gittiği kentlerde boş arazileri işyerine çeviren Tokgöz, ömrü ve sağlığı yettikçe mesleğini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. 10 yaşından bu yana kalaycılık yaptığını belirten Salih Tokgöz, şöyle konuştu:
\"Bozüyük\'te yaşıyorum. Oradan otel çağırdı iş için buraya, Afyonkarahisar\'a geldim, otelin işlerini yapmaktayım. Kalaycılık mesleği iyi ve bakır kullanımı sağlığa yararlı. Özel sipariş verip çağırıyorlar. Telefonumuz var, kart bastırdım. Burada yumurta tavaları 10 TL, diğer büyük kaplar 15- 20- 50 TL, kaplar büyüdükçe fiyat da artıyor. Günlük ortalama 150- 200 TL kazanıyorum. Tabii büyük iş alırsak fiyat da büyük oluyor. Dükkan olmadığı için sokakta yapıyorum ama insanlar garipsemiyor. Kendi mesleğim olduğu için zevk duyuyorum.\"

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