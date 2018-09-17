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Boş arazide silahla öldürülmüş bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Senirkent ilçesindeki boş arazide Ramazan Uz'un (39), çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu

17 Eylül 2018 20:12

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'nın Senirkent ilçesindeki boş arazide Ramazan Uz\'un (39), çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Senirkent ilçesine bağlı Garip köyündeki boş arazide, dün akşam, birinin hareketsiz yattığını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, erkek cesedinin Ramazan Uz\'a ait olduğunu tespit etti. Uz\'un cansız bedeninin çeşitli yerlerinde ateşli silah yarasına rastlanıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ramazan Uz\'un cesedi, otopsi için morga götürüldü. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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