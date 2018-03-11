BOŞ ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU 

Haber-Kamera: Murat SOLAK /İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta makina mühendisi Cafer Nahırcıoğlu (47) boş arazide ölü bulundu. Polis yanında pompalı tüfek bulunan Nahırcıoğlu\'nun intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 12.00 sıralarında Erzurum Kongresi Caddesi kenarındaki boş bir arazide meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cafer Nahırcıoğlu\'nun cesedi ile karşılaştı. Olay yerine şerit çeken polis çevrede inceleme yaptı. Cesedin yanında pompalı tüfek bulan polis bu kişinin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Savcının incelemesinin ardından Nahırcıoğlu\'nun cenazesi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerin çalışmaları

-Pompalı tüfekten görüntü

-Cesetten görüntü

-Nahırcıoğlu\'nun fotoğrafı

-Genel ve detaylar







