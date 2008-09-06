Boş arazide 22 Temmuz oyları



Ataşehir’de boş bir arsada, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde kullanılmış 3 bine yakın oy pusulası bulundu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve parti yetkilileri, dün Ataşehir Yenisahra’da bulunan Emlak Konut’a ait boş araziye giderek oy pusulalarını tespit etti. Tamaylıgil, burada yaptığı açıklamada, bulunan oy pusularının 22 Temmuz genel seçimlerine ait olduğunu söyleyerek, pusulalarda çoğunlukla CHP’ye verilmiş oyların bulunmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Söz konusu oy pusularının AKP’nin yüzde 47’lik seçim başarısına gölge düşürdüğünü savunan Tamaylıgil, “SEKA’da veya Yüksek Seçim Kurulu’nda bulunması gereken bu pusulalar burada ne arıyor? Bu pusulalar sandıktan mı çalındı? Bunun takipçisiyiz” dedi.



