T24 LogoT24 Logo
Politika

Boş arazide 22 Temmuz oyları

Ataşehir’de boş bir arsada, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde kullanılmış 3 bine yakın oy pusulası bulundu.

06 Eylül 2008 03:00

 
Ataşehir’de boş bir arsada, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde kullanılmış 3 bine yakın oy pusulası bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve parti yetkilileri, dün Ataşehir Yenisahra’da bulunan Emlak Konut’a ait boş araziye giderek oy pusulalarını tespit etti. Tamaylıgil, burada yaptığı açıklamada, bulunan oy pusularının 22 Temmuz genel seçimlerine ait olduğunu söyleyerek, pusulalarda çoğunlukla CHP’ye verilmiş oyların bulunmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.
Söz konusu oy pusularının AKP’nin yüzde 47’lik seçim başarısına gölge düşürdüğünü savunan Tamaylıgil, “SEKA’da veya Yüksek Seçim Kurulu’nda bulunması gereken bu pusulalar burada ne arıyor? Bu pusulalar sandıktan mı çalındı? Bunun takipçisiyiz” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24