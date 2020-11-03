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Spor

Borussia Mönchengladbach, Shakhtar'a gol yağdırdı!

Plea (14 numaralı oyuncu) hat-trick yaptı.

03 Kasım 2020 23:04

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta karşılaşmasında, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 6-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 3. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka Borussia Mönchengladbach'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8, 26, ve 79. dakikalarda Plea, 17. dakikada Bondar (k.k.), 44. dakikada Bensebaini ve 65. dakikada Stindl kaydetti.

Gruptaki ilk galibiyetini alan Gladbach, 5 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Gruptaki ilk mağlubiyetini alan Shakhtar ise 4 puanla 2. sırada yer aldı.

Borussia Mönchengladbach, 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk'i konuk edecek.

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