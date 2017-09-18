Borussia Dortmund'tan farklı tarife

Borussia Dortmund - Köln: 5-0

Nuri Şahin 67 dakika sahada kaldı

Kaan Ayhanlı Fortuna Düsseldorf mağlup oldu

Medipol Başakşehir\'in rakibi Hoffenheim, evinde berabere kaldı

İSTANBUL, (DHA) - Almanya Bundesliga 4\'üncü hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Köln\'ü 5-0 mağlup etti

Signal Iduna Park\'ta oynanan mücadelede sarı-siyahlı ekibin gollerini 2\'nci ve 69\'uncu dakikalarda Maximilian Philipp, 45\'inci dakikada Sokratis, 59\'uncu ve 60\'ıncı (Pen.) dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund puanını 10\'a yükseltirken, Köln henüz puanla tanışamadı.

Borussia Dortmund\'ta forma giyen milli oyuncu Nuri Şahin maça ilk 11\'de başladı ve 67\'nci dakikada yerini Julian Weigl\'a bıraktı.

BAŞAKŞEHİR\'İN RAKİBİ HOFFENHEIM BERABERE KALDI

Bundesliga\'da günün bir diğer maçında Medipol Başakşehir\'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'ndaki rakiplerinden Hoffenheim, evinde Hertha Berlin ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Hoffenheim 8 puana, Hertha Berlin 5 puana yükseldi.

KAAN AYHAN MAĞLUP OLDU

Öte yandan Almanya Bundesliga 2\'de mücadele veren Fortuna Düsseldorf\'ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan\'ın 90 dakika forma giydiği maçta, Greuther Fürth, Düsseldorf ekibini 3-1\'le geçti.

Bu sonuçla birlikte Fürth bu sezon ligdeki 6\'ncı maçında ilk galibiyetine uzanarak 4 puana yükselirken, Düsseldorf 13 puanda kaldı.