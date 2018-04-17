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Spor

Borussia Dortmund'da Favre sesleri

Temel Elcivan - DUISBURG / DHA Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un, teknik direktör Peter Stöger ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi

17 Nisan 2018 13:31

Temel Elcivan - DUISBURG / DHA

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund\'un, teknik direktör Peter Stöger ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi. 
Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, kulüp yönetiminin, geçtiğimiz Aralık ayında göreve getirilen Peter Stöger ile Haziran ayında yollarını ayırmayı planladığı kaydedildi. Hafta sonu Schalke 04 ile oynanan derbi maçını Dortmund\'un 2-0 kaybetmesi, Sarı siyahlı ekibi yeni teknik adam arayışına soktuğu yorumları yapıldı.
Alman spor basını adeta söz birliği yapmışçasına, Dortmund için teknik adam olarak bir dönem Borussia Mönchengladbach\'ı da çalıştıran Lucien Favre\'yi ismini öne çıkarıyor.

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