Borussia Dortmund Teknik Direktörü Tuchel: Emre Mor muhteşem bir yetenek

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel, milli futbolcu Emre Mor'un oynamak için sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Alman basınına konuşan Tuchel, son dönemde forma şansını az verdiği Emre Mor'un güçlenmesi gerektiğini belirterek, "Emre Mor hakkındaki fikrimiz değişmedi. O, hala muhteşem bir yetenek. Dortmund'a geldiğinde Danimarka'da sadece yarım sezon profesyonel futbol oynamıştı. Emre'nin profesyonel futbolcu olma işini öğrenmesi ve sabırlı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Emre'nin fiziksel eksikliklerini kapatmak amacıyla özel çalışmalar yaptığını vurgulayan Tuchel, "Ona güveniyoruz. Çok özel bir oyuncu haline gelebilir. Özenle çalışıyor ve biz de ona gereken her türlü desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emre Mor, sezon başında bazı lig maçlarında forma giymesine rağmen yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından sezonun ikinci yarısında Tuchel tarafından kadroda tercih edilmemişti. Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla toplam 14 maça çıkan 19 yaşındaki oyuncu, süre aldığı 581 dakikada 1 gol ve 3 asist üretti.