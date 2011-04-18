-BORUSSİA DORTMUND ŞAMPİYONLUĞA YAKIN BERLİN (A.A) - 18.04.2011 - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 30. hafta sonunda Freiburg'u 3-0 yenen lider Borussia Dortmund, sezonun bitimine 4 hafta kala ikinci sırada bulunan Bayer Leverkusen ile puan frakını 8'e çıkartarak şampiyonluğa büyük ölçüde yaklaştı. Milli futbolcu Nuri Şahin'li Borussia Dortmund, sahasında Freiburg'u 23. dakikada Mario Götze, 43. dakikada Robert Lewandowski ve 78. dakikada Kevin Grosskreutz'un attığı goller ile 3-0 yenerek, rahat bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın başında dizine bir darbe alan ve sakatlanan Nuri, maçın 28. dakikasında yerini Antonio da Silva'ya bırakmak zorunda kaldı. Ligde puanını 69'a çıkartan sarı-siyahlı ekip, Münih deplasmanından puansız dönen Bayer Leverkusen ile olan puan farkını 8'e çıkardı. Borussia Dortmund böylelikle ligin bitimine 4 hafta kala 7. şampiyonluğuna çok yaklaşmış oldu. Bayern Münih, geçen hafta görevine son verilen teknik direktör Louis van Gaal'in ardından bu hafta Bayer Leverkusen'i Mario Gomez (3), Franck Ribery ve Simon Rolfes'in (kendi kalesine) golleri ile 5-1 yendi. Bayer Leverkusen'in tek golünü Eren Derdiyok kaydetti. Bayer Leverkusen, puan cetvelinde 61 puanla 2. sırada kalırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi olan Bayern Münih, puanını 55'e çıkardı ve yeniden 3. sıraya yükseldi. Hamburger SV ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Hannover, 54 puanla 4. sıraya geriledi. Puan cetvelinde alt sıralarda yer alan takımlar arasında, ligde kalma mücadelesinde büyük çekişme yaşanıyor. Düşme hattında bulunan iki takım arasında oynanan maçta, Tuncay Şanlı'nın takımı VfL Wolfsburg, sahasında St. Pauli ile 2-2 berabere kaldı. Tuncay'ın yedekler arasında yer aldığı karşılaşmada VfL Wolsburg'un gollerini Mario Mandzukic ve Jan Polak atarken, St. Pauli'nin golleri Deniz Naki ve Matthias Lehmann'dan geldi. Wolfsburg, 29 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, aynı puana sahip olan St. Pauli 17. sırada bulunuyor. Mainz 05'e 1-0 yenilen Borussia Mönchengladbach da 26 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Ligde kalma mücadelesi veren diğer bir takım olan Stuttgart, deplasmanda FC Köln'ü 3-1 yenerek önemli bir 3 puan elde etti. Christoph Daum'un teknik direktörlüğünü yaptığı Eintracht Frankfurt, deplasmanda Hoffenheim'e 1-0 mağlup oldu. Daum, böylelikle Einrtracht Frankfurt ile çıktığı 3. maçında da galibiyete ulaşamadı. Stuttgart, puan cetvelinde 33 puanla ve averajla 14. sıraya yükselirken, aynı puana sahip olan Eintracht Frankfurt 15. sıraya geriledi. Milli futbol Mehmet Ekici'nin takımı FC Nürnberg'e 2-0 mağlup olan FC Kaiserslautern, 35 puanı olan FC Köln'ün ardından 34 puanla 13 sırada bulunuyor. Schalke 04 ile 1-1 berabere kalan Werder Bremen ise 35 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor. -GOL KRALLIĞI - Gol krallığı yarışında, bu hafa 3 gol atan Bayern Münih'li Mario Gomez toplam 22 gol ile birinci sıraya yükselirken, bu sezon 20 gol atan Freiburg'lu Papiss Demba Cisse ikinci sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt'ta oynayan Theofanis Gekas da 16 golle 3. sırada bulunuyor. Bundesliga'da 30. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar, puan durumu ve 31. hafta maçları şöyle: Mainz 05: 1 (Andre Schürrle 87) Borussia Mönchengladbach: 0 Hamburg: 0 Hannover:0 FC Köln: 1 (Milivoje Novakovic) Stuttgart: 3 (Christian Traetsch 51, Martin Harnik 53, Zdravko Kuzmanoviç 63pen) FC Kaiserslautern: 0 FC Nürnberg: 2 (Christian Eigler 34, Robert Mak 90+2) Hoffenheim:1 (Roberto Firmino 78) Eintracht Frankfurt: 0 VfL Wolfsburg: 2 (Mario Mandzukic 39, Jan Polak 89) St. Pauli: 2 (Deniz Naki 61, Matthias Lehmann 77) Werder Bremen: 1 (Sandro Wagner 59) Schalke 04:1 (Edu 64) Bayern Münih: 5 (Simon Rolfes 7kk, Mario Gomez 28, 44, 45+1, Franck Ribery 75) Bayer Leverkusen: 1 (Eren Derdiyok 62) Borussia Dortmund: 3 (Mario Götze 23, Robert Lewandowski 43, Kevin Grosskreutz 78) Freiburg: 0 -PUAN DURUMU- /* TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------------------------------------ 1. Borussia Dortmund 30 21 6 3 62 18 69 2. Bayer Leverkusen 30 18 7 5 60 40 61 3. Bayern Münih 30 16 7 7 66 36 55 4. Hannover 30 17 3 10 42 40 54 5. Mainz 05 30 15 3 12 44 37 48 6. FC Nürnberg 30 13 7 10 45 38 46 7. Hamburger SV 30 12 7 11 44 45 43 8. Freiburg 30 12 5 13 38 44 41 9. Hoffenheim 30 10 10 10 45 42 40 10. Schalke 04 30 11 7 12 35 34 40 11. Werder Bremen 30 8 11 11 40 56 35 12. FC Köln 30 10 5 15 40 57 35 13. FC Kaiserslautern 30 9 7 14 40 48 34 14. Stuttgart 30 9 6 15 52 55 33 15. Eintracht Frankfurt 30 9 6 15 29 40 33 16. VfL Wolfsburg 30 6 11 13 34 44 29 17. St. Pauli 30 8 5 17 32 53 29 18. Borussia Mönchengladbach 30 7 5 18 43 64 26 */ 31. Hafta 21 Nisan Perşembe: Freiburg - Hannover 23 Nisan Cumartesi: Stuttgart - Hamburger SV St. Pauli - Werder Bremen Bayer Leverkusen - Hoffenheim Schalke 04 - FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt - Bayern Münih Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 24 Nisan Pazar: VfL Wolfsburg - FC Köln FC Nürnberg - Mainz 05