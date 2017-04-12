Borussia Dortmund saldırısında terör şüphesi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde salı akşamı oynanacak olan Borussia Dortmund – Monaco karşılaşmasının çarşamba gününe ertelenmesine yol açan saldırı ile Federal Başsavcılık terör şüphesiyle soruşturma başlattı. Olay yerine yakın bir noktada bulunan notta saldırının sorumluluğunun üstlenildiği belirtildi. Notta, Noel sırasında Berlin'de düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne yol açan kamyon saldırısı ile Alman savaş uçaklarının Suriye'deki keşif faaliyetlerine de değinildiği öğrenildi.

Ancak güvenlik makamları saldırının radikal İslamcılar tarafından düzenlendiği iddiasının henüz kesinlik kazanmadığını belirtti. Yazı üzerinde ek inceleme yapılmasının gerektiği ve notta IŞİD'e ait sembollerin bulunmadığı kaydedildi. Bombaların şiddet eğilimli futbol fanatikleri, şantajcı ya da başka failler tarafından patlatılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

İkinci not sahte

"Rahim ve Rahman olan Allah adına" cümlesiyle başladığı belirtilen yazıda "İslam devletinin hilafetinde yaşayan Müslümanların öldürülmesine Alman savaş uçaklarının da katıldığı" ifadelerine yer verildiği açıklandı. Yazıda "Almanya ve diğer Haçlı devletlerinde yaşayan sporcu ve ünlülerin İslam devletinin hedefleri arasında bulunduğu" cümlesinin de geçtiği belirtildi. Notta "Alman uçakları savaş bölgesinden çekilene ve Almanya'daki Ramstein Amerikan hava üssü kapatılana kadar sporcu, oyuncu ve diğer ünlülerin bu listede kalacakları" yazdığı aktarıldı.

Olay yeri yakında ikinci bir notun daha bulunduğu, ancak bu notun sahte olduğu tahmin ediliyor.

Watzke: Takım büyük şok geçirdi

UEFA her iki takımın sorumlularıyla yapılan görüşmelerden sonra ertelenen karşılaşmanın Çarşamba akşamı TSİ 19.45'te oynanmasına karar verdi. Borussia Dortmund kulübünün üst yöneticisi Hans-Joachim Watzke, Monaco maçı öncesinde patlatılan bombaların takım otobüsünü hedef aldığını ve şoku atlatmak zorunda olduklarını ancak böyle bir manzarayı kısa zamanda unutmanın mümkün olmadığını söyledi

Kulüp başkanı Reinhard Rauball ise "takımının şoku atlatmasını umduğunu ve bu gibi eylemlerin futbolcuları olumsuz etkilemesinin karşılaşabilecekleri en kötü durum olduğunu" belirtti. Rauball, Borussia Dortmund'un karşılaşmada üstün moral ve formla oynayacağından emin olduğunu dile getirdi. Takımın çarşamba günü yapacağı antreman ise iptal edildi.

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DW/ dpa/AG/HS