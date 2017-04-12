Borussia Dortmund-Monaco maçı patlamalar sonrası ertelendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Borussia Dortmund-Monaco çeyrek final ilk maçı, karşılaşma öncesi Alman takımını taşıyan otobüsün yakınında üç patlama meydana gelmesi üzerine yarına ertelendi.

Patlamalar sonucu Borussia Dortmund'un oyuncularından Marc Barta yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Alman polisi, otobüsün camlarının kırıldığını açıkladı.

Borussia Dortmund Twitter hesabından yaptığı açıklamada, diğer oyuncularının sağlık durumlarının iyi olduğunu, Westfalen Stadyumu çevresinde tehlike teşkil eden herhangi bir durumun olmadığını duyurdu.

Alman kulübü taraftarlarından sakin olmalarını ve stattan ayrılmamalarını istedi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti yönetimi bölgeye takviye polis ve itfaiye ekipleri gönderdi.

Karşılaşma Çarşamba günü TSİ 19:45'te oynanacak.