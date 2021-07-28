Borussia Dortmund, Malen'i 34 milyon Euro'ya transfer etti

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, PSV Eindhoven'dan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Donyell Malen'i 34 milyon Euro'ya transfer ettiğini duyurdu.

Borussia Dortmund'dan yapılan resmi açıklamada, sağlık kontrollerinin ardından Donyell Malen ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edidi.

Donyell Malen, "Borussia Dortmund, Bundesliga'nın her zaman zirvesinde yer alan ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de yüksek standartları olan bir Avrupa kulübü. Yeni takım arkadaşlarımla sahada olmak, kendimi en iyilere karşı ölçmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

1999 doğumlu oyuncu, 2018-2021 yılları arasında PSV formasıyla 116 maçta 55 gol atmıştı.