Manchester United kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birine imza atmaya hazırdı. Ancak Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Jadon Sancho için yapılan 100 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Sky Sports’ta yer alan habere göre; uzun süredir genç yıldızın peşinde olan Manchester United 5 Ekim’de sona erecek transfer dönemi öncesi Dortmund’a son teklifini 100 milyon Euro olarak yaptı. Yaz boyunca İngilizler’de en çok konuşulan isim olan Sancho için yapılan bu astronomik teklifi Dortmund kulübü kabul etmedi.

Manchster City altyapısında yetişen Sancho’yu 2017’de yaklaşık 8 milyon Euro’ya transfer eden Dortmund aradan geçen 3 yılda oyuncuya müthiş bir değer kazandırdı.

Dormund formasıyla 102 maçta 35 gol 45 asistlik performans ortaya koyan 20 yaşındaki yıldız dev kulüplerin radarına girdi.