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Spor

'Borussia Dortmund, Galatasaraylı Bruma ile ilgileniyor'

Bild, 20 yaşındaki oyuncunun bonservis ücreti konusunda ise 8-10 milyon Euro tahmininde bulundu

31 Mart 2015 00:13

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, Borussia Dortmund'un Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Bruma'yı takibe aldığını yazdı.

Portekizli oyuncuyu "Küçük Raket" olarak tanımlayan Bild, oyuncunun daha büyük bir lige gitmek istediğini belirtti. Ntvspor’da yer alan habere göre, Alman gazetesi, Galatasaray'ın İspanya ekibi Valencia ve Real Sociedad'dan gelen teklifleri reddettiğini de belirtti.

Ermeni oyuncu Mkhitaryan'ın Alman ekibinden ayrılmak istemesi nedeniyle Bruma'nın Dortmund'a gelebileceğini aktaran Bild, 20 yaşındaki oyuncunun bonservis ücreti konusunda ise 8-10 milyon Euro tahmininde bulundu. 

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