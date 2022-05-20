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Spor

Borussia Dortmund'da Marco Rose dönemi sona erdi

Rose, 2021-2022 sezonun başında Borussia Dortmund’da teknik direktörlük görevine getirilmişti

20 Mayıs 2022 15:09

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmnd, teknik direktör Marco Rose ile yolları ayırdığını duyurdu.

Sarı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, kulübün üst yönetimi tarafından geçen sezonun analizinin yapmasının sonucunda Marco Rose ile iş birliğinin sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, Rose'nin yanı sıra yardımcılarıyla da yollarının ayrıldığı aktarıldı.

Daha önce Bundesliga’da Borussia Mönchengladbach’i çalıştıran Rose, 2021-2022 sezonun başında Borussia Dortmund’da teknik direktörlük görevine getirilmişti.

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