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Spor

Borussia Dortmund'da Marco Rose dönemi kapandı

Rose, 2021-2022 sezonun başında Borussia Dortmund’da teknik direktörlük görevine getirilmişti

20 Mayıs 2022 14:07

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, teknik direktör Marco Rose ile yolları ayırdığını duyurdu.

Sarı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, kulübün üst yönetimi tarafından geçen sezonun analizinin yapmasının sonucunda Marco Rose ile iş birliğinin sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, Rose'nin yanı sıra yardımcılarıyla da yollarının ayrıldığı aktarıldı.

Daha önce Bundesliga’da Borussia Mönchengladbach’i çalıştıran Rose, 2021-2022 sezonun başında Borussia Dortmund’da teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Marco RoseBorussia Dortmundbundesligateknik direktör
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