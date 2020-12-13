Borussia Dortmund 5-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Lucien Favre ile yollarını ayırdı

Almanya Bundesliga'da son olarak Stuttgart'a 5-1 yenilen Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'ın görevine son verildi.
Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund, Stuttgart'ı konuk etti. Karşılaşmayı 5-1 kaybeden ev sahibi Borussia Dortmund, ağır bir yenilgi aldı.
Bu sonucun ardından Dortmund son 3 haftada 1 puan toplarken, 19 puanda kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Stuttgart ise 17 puana yükseldi.
BILD'in haberine göre bu ağır yenilginin ardından Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'ın görevine son verildi.