T24 LogoT24 Logo
Spor

Borussia Dortmund 5-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Lucien Favre ile yollarını ayırdı

13 Aralık 2020 16:42

Almanya Bundesliga'da son olarak Stuttgart'a 5-1 yenilen Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'ın görevine son verildi.

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund, Stuttgart'ı konuk etti. Karşılaşmayı 5-1 kaybeden ev sahibi Borussia Dortmund, ağır bir yenilgi aldı. 

Bu sonucun ardından Dortmund son 3 haftada 1 puan toplarken, 19 puanda kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Stuttgart ise 17 puana yükseldi.

BILD'in haberine göre bu ağır yenilginin ardından Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'ın görevine son verildi.

ETİKETLER

Lucien Favredortmundstuttgartteknik direktörhaland
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24