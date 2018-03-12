Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt: 3 - 2

Batshuayi, Dortmund\'u sırtladı

İSTANBUL,(DHA)

Almanya Bundesliga\'nın 26\'ncı haftasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt\'u 3-2 mağlup etti.

Signal Iduna Park\'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11\'inci dakikada Russ(K.K), 77 ve 94+4\'üncü dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. Karşılamada konuk takımın golleri ise 75\'inci dakikada Jovic ve 90+1\'inci dakikada Blum\'dan geldi.

Karşılaşmada Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak maça ilk 11\'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Nuri Şahin ise yedek kulübesinde yer alırken karşılaşmada forma giymedi.

