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Spor

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt: 3 - 2

Batshuayi, Dortmund'u sırtladı İSTANBUL,(DHA) Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti

12 Mart 2018 01:06

Batshuayi, Dortmund\'u sırtladı

İSTANBUL,(DHA)

Almanya Bundesliga\'nın 26\'ncı haftasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt\'u 3-2 mağlup etti. 
Signal Iduna Park\'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11\'inci dakikada Russ(K.K), 77 ve 94+4\'üncü dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. Karşılamada konuk takımın golleri ise 75\'inci dakikada Jovic ve 90+1\'inci dakikada Blum\'dan geldi.
Karşılaşmada Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak maça ilk 11\'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Nuri Şahin ise yedek kulübesinde yer alırken karşılaşmada forma giymedi.
 

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