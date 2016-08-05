Borusan'ın Beyoğlu’ndaki sanat mekanı satışa çıktı

Borusan Kültür Sanat’ın Beyoğlu’ndaki Ayhan Işık Sokak’ta bulunan ve Borusan Kültür Sanat bünyesindeki etkinliklere ev sahipliği yapan tarihi binası, satışa çıktı. Artcenter binası 1997 yılından bu yana çeşitli sanatçılara ev sahipliği yapıyordu.

Zero İstanbul'un haberine göre, Borusan Kocabıyık Vakfı’na hizmet eden binanın satış süreci online ortamda düzenlenecek ve açık artıma yolu ile tamamlanacak. 1890’lı yıllarda konut olarak inşa edildiği öne sürülen bina daha sonra restore edilerek bugünkü haline getirildi. Borusan'ın İstiklal Caddesi üzerindeki diğer binası ise hizmet vermeye devam ediyor. İlana tapu.com üzerinden ulaşılabilir.