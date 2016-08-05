T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Borusan'ın Beyoğlu’ndaki sanat mekanı satışa çıktı

Artcenter binası 1997 yılından bu yana çeşitli sanatçılara ev sahipliği yapıyordu

05 Ağustos 2016 01:16

Borusan Kültür Sanat’ın Beyoğlu’ndaki Ayhan Işık Sokak’ta bulunan ve Borusan Kültür Sanat bünyesindeki etkinliklere ev sahipliği yapan tarihi binası, satışa çıktı. Artcenter binası 1997 yılından bu yana çeşitli sanatçılara ev sahipliği yapıyordu.

Zero İstanbul'un haberine göre, Borusan Kocabıyık Vakfı’na hizmet eden binanın satış süreci online ortamda düzenlenecek ve açık artıma yolu ile tamamlanacak. 1890’lı yıllarda konut olarak inşa edildiği öne sürülen bina daha sonra restore edilerek bugünkü haline getirildi. Borusan'ın İstiklal Caddesi üzerindeki diğer binası ise hizmet vermeye devam ediyor. İlana tapu.com üzerinden ulaşılabilir.

 

ETİKETLER

BorusanBeyoğluAyhan Işık Sokaktarihi binasatışa çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24