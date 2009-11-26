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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na zor görev

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı bu kez Cem Yılmaz yönetecek.

26 Kasım 2009 02:00

Borusan Holding’in, genç yeteneklerin yurt dışındaki müzik eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla 4’üncüsünü düzenleyeceği Özel Konser’de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı bu kez Cem Yılmaz yönetecek.

Ünlü komedyen, 9 Şubat 2010 Salı akşamı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek konser için şimdiden hazırlıklara başladı.

BİFO Onursal Şefi Gürer Aykal ile prova yapan Yılmaz, esprileriyle orkestra elemanları güldürdü. Şimdiden “Cem şef olursa orkestra elemanları gülmekten nasıl çalacak” sorusu gündeme geldi! Bu özel konserin biletleri 4 Ocak 2010 tarihinden itibaren Biletix’ten temin edilebilecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı 2007’de Rahmi Koç, 2008’de ise Bülent Eczacıbaşı yönetmişti.

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