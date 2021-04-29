Borusan Holding 2021-2023 döneminde 5.9 milyar TL yatırım yapacak

Borusan Holding, 2020 faaliyet dönemini 26,1 milyar TL net satış ve 29,6 milyar TL toplam aktif büyüklük ile tamamladı. 2019 yılındaki satış ise 22 milyar TL'ydi.

Borusan Holding faaliyet raporu yayınlandı. 2020 yılında 8,1 milyar TL değerinde ihracat gerçekleştiren Borusan Holding, 2021-2023 döneminde 5,9 milyar TL düzeyinde yatırım yapmayı hedefliyor.

Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, 2020 faaliyet döneminde başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaştıklarını belirtti. Grubun toplam cirosunun 26,1 milyar TL seviyesini aştığına dikkat çeken Kafadar, faaliyet ve vergi öncesi karın 2,6 milyar TL olarak gerçekleştiğini ve şirketin maliyet yapısında, pandemiden bağımsız kalıcı iyileşmeler sağladıklarını söyledi.

2020’de 29,6 milyar TL aktif büyüklük

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık ise pandeminin etkilerini şöyle anlattı:

“Alışkanlıklarımızdan vazgeçtik, sevdiklerimizden, sosyal hayatımızdan uzak kaldık, çeşitli zorluklar yaşadık. Belirsizliklerle başlayan ve eskiye dönüşe, sağlığa kavuşmaya dair beklentilerle devam eden bu süreç hepimize bir şeyler öğretti. Aşı ruhsatlandırma haberleri, pandeminin kitle bağışıklığını beklemeden dizginlenmesi açısından umut ışığı olurken, dijital dönüşüm sürecinin sağladığı olanaklar hem şirketlerin hem de bireylerin yaşam döngüsünün kesintisiz bir biçimde sürmesini sağladı. Borusan Holding olarak bizim ise bu zorlu dönemde “çalışanlarımızı, paydaşlarımızı ve işimizi” koruma hedefi doğrultusunda başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da 200 yıllık şirket olma vizyonumuzla çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz.”