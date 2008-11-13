Borusan Filarmoni 20 Kasım'da Lütfi Kırdar'da

Şef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 20 Kasımda Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda konser verecek.



Piyano sanatçısı İdil Biret'in solist olarak katılacağı konserde, Mahir Cetiz'in "Gece yürüyücüsü", Sergey Rahmaninov'un piyano konçertosu, İgor Stravinski'nin "Perinin öpücüğü balesi'nden "Divertimento" eserleri seslendirilecek.



İstanbul'da konser günleri



Piyano sanatçısı Emre Şen, 19 Kasım'da Akbank Sanat Merkezi'nde bir konser verecek. Şen konserde, Liszt ve Prokofieff'in eserlerini yorumlayacak.



İngiltere'de Kraliyet Kolejini konçerto dalında birincilikle tamamlayan sanatçı, 17 yaşında katıldığı İstanbul Mozart Yorum Yarışması ve 5. Roma Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülleri kazandı.



Bu yıl 25. yılını kutlayan İngiliz oda topluluğu "Schubert Ensemble"ın konseri, 20 Kasım'da İş Sanat Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.



William Howard, Simon Blendis, Jane Salmon, Douglas Paterson ve Peter Buckoke'tan oluşan topluluk, piyano ve yaylı çalgılar için yazılan oda müziği konusunda dünyanın öncü toplulukları arasında yer alıyor. Topluluk konserinde, Mahler'in "La minör piyano dörtlüsü", Mendelssohn'un "Fa minör piyano dörtlüsü", Brahms'ın "Sol minör piyano dörtlüsü" eserlerini seslendirecek.



Cemal Reşit Rey konserleri



Piyano sanatçısı Sa Chen, 16 Kasımda Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda bir resital verecek. Sanatçı programda, Beethoven'ın "Ayışığı sonatı", Debussy'nin "Clair de lune", Xiaohan'ın "Inspiration of chinese painting" ve Chopin'in "Fantezi" adlı eserlerini seslendirecek.

CRR'de aynı gün sanatçı David Russell, gitar resitaliyle İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Sanatçı, Couperin'in "Les Barricades Misterieuses", Albeniz'in "Mallorca" ve Arcas'ın "La Traviata'dan temalar üzerine fantezi" ile Rosheger'in "Vals, Ninni, İyi şans valsi" eserlerini seslendirecek.



CRR'de 18 Kasım akşamı "Türkiye, İran, Hindistan ve İspanya'dan Ritimler" adlı konseriyle "Etnoritmix" sahne alacak. Hindistan, İran, İspanya ve Türkiye'den perküsyon ustalarının ülkelerine has enstrümanlarıyla gerçekleştirecekleri konserde, Türk müzisyenler doğu ve batı arasında bir köprü oluşturacak.



Keman sanatçısı Ayla Erduran ile piyano sanatçısı Ayşegül Sarıca, 19 Kasımda CRR Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Sanatçılar konserde, Corelli'nin "La Folia" ile Darmar'ın "Sessizliğin içinden" eserleri ile Schumann, Debussy ve Faure'nin eserlerinden bölümler seslendirilecek.



Orchestra Bailam Ghetto'da



Ghetto'da 17-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek "7. Uluslararası Pera Fest", 17 Kasımda İtalyan etnik müzik orkestrası "Orchestra Bailam" konseri ile başlayacak. 1989 yılında kurulan grup, müzikal araştırmaları ile İtalyan müzik piyasasında özgün bir yer edindi.



İstanbullu cazsevenler, İstanbul Jazz Center'da Sypro Grya'yı 14 ve 15 Kasımda, Sachal Vasandani, Jeb Patton, David Wong ve Quincy Davis'den oluşan "Sachal Vasandani Quartet" topluluğunu 20, 21 ve 22 Kasım akşamları dinleyebilecek.