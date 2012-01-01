Borusan: Ayrımcılık yapmamız söz konusu olamaz





Ahmet Küçük - T24





Borusan Otomotiv ve Borusun Grubu, geçtiğimiz günlerde "başörtüsü" nedeniyle bir sponsorluk anlaşmasını feshettiği yönünde yayımlanan haberi yalanlamasının ardından, bugün ulusal gazetelere tam sayfa ilan verdi.

Borusan: Kimseyi dini inançlarından dolayı ayrı tutamayız



Başörtüsü BMW'nin imajını bozdu





Borusan, MINI Cooper ile Burcu Çetinkaya arasındaki sponsorluk anlaşmasının iptaline ve "Başörtülü binince BMW bozuluyor" şeklindeki habere tepki göstermesinin ardından, ulusal gazetelere tam sayfa ilan verdi.



Borusan tarafından geçen hafta yapılan açıklamada "Ne Borusan Otomotiv'in, ne temsilcisi olduğumuz BMW'nin, ne de bağlı olduğumuz Borusan Grubu'nun haberde ileri sürülen yaklaşımları benimsemesi kesinlikle söz konusu değildir. Borusan Otomotiv olarak kimseyi dini inançları ya da yaşam tarzı tercihleri nedeniyle ayrımcılığa tabi tutmamız söz konusu olamaz" denilmesi üzerine bugün de ulusal gazetelerde tam sayfa ilan yer aldı.



"Herkesin dil, din, ırk, inanç, giyim ve yaşam tarzına saygımız sonsuzdur; ayrımcılık yapmamız asla söz konusu olamaz" şeklinde bir ilan yayımlayan Borusan, "son günlerde bir sponsorluk görüşmesi ile ilişkilnedirilerek ortaya atılan "ayrımcılık" iddialarıyla iligili ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.



"Yanlış algılanmaktan ötürü son derece üzgünüz" denilen ilanda, "istemeyerek bir parçası olduğumuz bu durumdan etkilenen herkesin hassasiyetini içtenlikle paylaşıyoruz" denildi.



Borusan tarafından yayımlanan ilanın, sponsorluk haberini yayımlayan Yeni Şafak gazetesinde yer almaması dikkat çekti.







