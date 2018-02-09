Borusan ABD'de 173 milyon dolarlık boru hattı yapacak

İstanbul, 9 Şubat (DHA) – Borusan Mannesmann, ABD’de üstlendiği projede, 173 milyon dolar kontrat bedelli, 368 kilometrelik yeni boru hattı ile ABD’nin Teksas eyaletindeki Permian doğalgaz yataklarından çıkan gazı Atlantik Okyanusu kıyısındaki Corpus Christi’ye ulaştıracak.

Borusan Mannessmann tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, \"hat için gerekli boruların tamamı dünyanın en ileri teknolojiye sahip spiral boru üretim tesislerinden biri olan Borusan Mannesmann Gemlik tesislerinde üretilecek ve 2018 yılı içinde sevk edilecek.\"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey şunları söyledi:

\"Borusan Mannesmann, başta boru hatları olmak üzere çelik boru sektörünün birçok alanında tüm dünyada bilinen ve aranan bir marka haline geldi.

\"Halen, Türkiye’deki üreticiler arasında, Amerika’ya spiral kaynaklı hat borusu satışında tek kalifiye şirket Borusan Mannesmann’dır.

\"ABD’de son 3 yılda prestijli ve yüksek tonajlı hat borusu işlerinde olağanüstü bir performans gösterdik ve takdir edilen bir marka olduk.

\"Dünyada ilk defa, ABD’ye 445 km ve Meksika’ya 120 km olmak üzere deniz aşırı bir ülkeden her biri 24.5 metre boyunda hat borusu ihracatını ve sevkiyatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik.

\"Bu bakımdan, ABD ekonomisi için çok önemli olan ve hat güvenliği açısından uzmanlık ve güvenilirlik gerektiren böyle bir projeyi almış olmamız bizim için sürpriz değil.

\"Yeni proje tonaj ve kontrat bedeli açısından şu ana kadar Borusan Mannesmann’ın aldığı en büyük projedir.

\"Böyle bir projeyi üstlendiğimiz için mutlu ve gururluyuz.

\"Çelik boruda Türkiye’nin uluslararası bir markası olarak bir kez daha ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.

\"Borusan, dünya ticaretinde gün geçtikçe artan ve ciddi boyutlara ulaşan korumacı önlem girişimlerine direnerek, dünyanın en prestijli projelerine katma değerli enerji boruları ihracatını devam ettirmekte ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

\"Bu yoldaki çalışmalarına azimle ve kararlılıkla devam edecektir.\" (Fotoğraflı)